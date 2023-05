Italienischer Heimsieg auf erster Dolomiten-Etappe

Der Italiener Filippo Zana hat auf der schweren Bergetappe des Giro d'Italia am Donnerstag einen Heimsieg gefeiert. Der Jayco-Teamkollege des Österreichers Lukas Pöstlberger setzte sich auf der 161 km langen 18. Etappe in Val di Zoldo vor dem Franzosen Thibaut Pinot durch. Geraint Thomas verteidigte an seinem 37. Geburtstag die Führung im Gesamtklassement. Der Waliser führt 29 Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic, der den Portugiesen João Almeida überholte.

Bevor die 106. Italien-Radrundfahrt am Sonntag in Rom abgeschlossen wird, müssen die Fahrer noch durch zwei anspruchsvolle Etappen in den Dolomiten. Am Freitag steht die Königsetappe von Longarone nach Tre Cime die Lavaredo (183 km) mit dem extrem schweren Schlussanstieg zu den Drei Zinnen mit Steigungen von 18 Prozent auf dem Programm. Am Samstag folgt dann noch das Bergzeitfahren nach Monte Lussari, ehe am Sonntag die Schlussetappe mit Start und Ziel in Rom eine Sache der Sprinter sein sollte.