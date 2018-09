Italienischer Dirigent Claudio Scimone gestorben

Der italienische Dirigent Claudio Scimone ist am Donnerstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Er erlag in Padua Komplikationen infolge eines Sturzes während seines Sommerurlaubs, bei dem er sich einige Rippen gebrochen hatte, berichteten italienische Medien.

Scimone, der zum letzten Mal am Sonntag ein Konzert in Brixen dirigierte, hatte 1959 das renommierte Kammerorchester “I Solisti Veneti” gegründet, dessen Leiter er seither war. 6.000 Konzerte in 90 Ländern dirigierte Scimone mit dem venezianischen Kammerorchester. Auch in Österreich war er immer wieder aufgetreten, unter anderem bei den Salzburger Festspielen.