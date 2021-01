Italienische Koalitionsparteien attackieren Renzi

Nach dem Rückzug der Splitterpartei Italia Viva von Matteo Renzi aus dem Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte steht das Mitte-Links-Bündnis ohne eigene Mehrheit im Parlament in Rom da. Die zwei Ministerinnen von Italia Viva waren am Mittwoch zurückgetreten. Die regierenden Sozialdemokraten und die Fünf Sterne-Bewegung werfen Renzi "Verrat" vor.

Scharfe Attacken musste Renzi auch von der Fünf-Sterne-Bewegung, der stärksten Einzelpartei im italienischen Parlament, hinnehmen. "Italia Viva zieht sich in einer Phase aus der Koalition zurück, in der das Land mit einem präzedenzlosen epidemiologischen und wirtschaftlichen Notstand konfrontiert ist. Renzi flüchtet vor der Verantwortung, während unsere Bewegung weiterhin im Interesse der Bürger an der Seite Giuseppe Contes arbeiten wird", so Justizminister Alfonso Bonafede, Delegationschef der Fünf Sterne, die sich für den Amtsverbleib Contes einsetzen wollen. Auch der PD will Conte treu bleiben.