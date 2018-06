Italienische Frächter mit Vorschlägen für Brenner-Transit

Der italienische Frächterverband ANITA bemängelt, dass das Brenner-Treffen am Dienstag zu keinen konkreten Lösungen geführt hat und legt einige Vorschläge zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens vor. So wird unter anderem die Wiedereinführung von Autozügen für den Pkw-Transport gefordert.

Zudem forderte der ANITA-Verband in einer Presseaussendung die Förderung von mit Flüssiggas betriebenen Lkw, welche den Lärmpegel halbierten und in puncto Abgas doppelt so umweltfreundlich seien wie die derzeitigen Euro 6 Motoren.