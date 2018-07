Italienische Bergretter im Einsatz für einen österreichischen Hund

Bei einer Wanderung in der italienischen Region Ligurien ist der Hund eines österreichischen Touristen vor Erschöpfung zusammengebrochen und trotz des Einsatzes der Bergrettung gestorben. Das berichteten lokale Medien am Mittwoch.

Der Urlauber war am Dienstag mit dem elf Jahre alten Vierbeiner auf den Bergen in der Nähe von Portofino unterwegs und dürfte, wie es hieß, die hohen Tagestemperaturen unterschätzt haben. Am frühen Nachmittag konnte sein Hund nicht mehr weiter. Sein Herrl ließ ihn an einem schattigen Platz zurück und ging weiter, um ein Handynetz zu finden.