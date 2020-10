Italienerinnen-Duo führt Sölden-Riesentorlauf an

Im ersten Durchgang des Damen-Riesentorlaufs beim Weltcup-Auftakt in Sölden hat die Italienerin Marta Bassino die Bestzeit aufgestellt. In einem Rennen mit großen Abständen lag die Killington-Siegerin des Vorjahres am Samstagvormittag 0,58 Sekunden vor ihrer Landsfrau und Weltcup-Titelverteidigerin Federica Brignone. Als beste Österreicherin war Stephanie Brunner vorerst auf dem neunten Platz klassiert, Katharina Truppe auf Rang 11.

Eva-Maria Brem und Bernadette Schild verpassten die Qualifikation für das Finale, Ricarda Haaser schied aus. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtete wegen Rückenproblemen auf einen Start auf dem Rettenbachgletscher. Der zweite Durchgang wird um 13.00 Uhr gestartet. Fans im Zielraum sind - wie auch beim Rennen der Herren am Sonntag - wegen der Coronavirus-Situation nicht zugelassen.