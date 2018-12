Italienerin Wierer Weltcup-Sprintsiegerin in Hochfilzen

Die Südtirolerin Dorothea Wierer hat sich am Donnerstag zum Auftakt der Biathlon-Weltcupbewerbe in Hochfilzen mit knappem Vorsprung den Sieg im Sprint geholt. Die Gesamtweltcupführende setzte sich bei ihrem ersten Saisonerfolg 0,6 Sekunden vor der Finnin Kaisä Mäkäräinen durch, die wie sie eine Strafrunde drehen musste. Dritte wurde die fehlerfreie Russin Jekaterina Jurlowa-Percht (+ 24,4 Sek.).

Die Österreicherinnen schafften vor prächtiger Winterkulisse und bei strahlendem Sonnenschein kein Spitzenergebnis. Lisa Hauser belegte mit über einer Minute Rückstand Rang 22. Der Lokalmatadorin unterliefen bereits beim Liegendschießen zwei Fehler. “Ich habe mich gut gefühlt in der Spur. Ich weiß nicht, wo die Fehler waren. Schade, dass es nicht so gut geklappt hat beim Liegendschießen, läuferisch war es aber umso besser”, meinte Hauser.

Die Tirolerin richtete sich an ihrer ansprechenden Laufleistung und des wie schon in Slowenien makellosen Stehendschießens auf. “Zum Glück ist es mir das Stehend wieder gelungen. Ich weiß, woran ich arbeiten muss.” Mit rund 20 Sekunden Rückstand auf die Top Ten darf sich Hauser für die Verfolgung noch Chancen auf einen Spitzenplatz ausrechnen. “Im Verfolger habe ich schon richtig gute Rennen gehabt, das ist für mich ein besserer Wettkampf als der Sprint. Deshalb freue ich mich auf Samstag”, so Hauser, die zuletzt in Pokljuka im Jagdrennen 30 Positionen gut gemacht hatte.