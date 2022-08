Italiener jagen Europas höchsten Jackpot

Die Italiener jagen Millionen. Seit über einem Jahr wurde der Jackpot des Glückspiels "Superenalotto" nicht geknackt, der inzwischen auf 250 Millionen Euro angewachsen ist. Das Spiel mit extrem niedrigen Gewinnchancen - eins zu 622 Millionen - ist im Land besonders populär. Der neue Jackpot ist der größte in der Geschichte Italiens.

Getippt werden sechs Zahlen in Feldern von 1 bis 90. Drei Ziehungen finden wöchentlich statt. Die Gewinner bleiben auch in Italien anonym. Offiziell bekannt wird immer nur, in welcher Annahmestelle - Bar oder Trafik - die richtigen sechs Kreuze gemacht worden sind. Dort versammeln sich dann meist noch am selben Abend zahlreiche Menschen, um zu feiern.