Italiener Conti neuer Giro-Führender, Etappe an Masnada

Die 6. Etappe des 102. Giro d'Italia hat am Donnerstag einen Führungswechsel gebracht. Der Italiener Valerio Conti eroberte nach einer langen Flucht auf dem 238-km-Abschnitt nach San Giovanni Rotondo das Rosa Trikot, den Tagessieg sicherte sich sein Landsmann Fausto Masnada. Der Slowene Primoz Roglic hatte mit dem Feld 7:19 Minuten Rückstand und büßte die Führung ein.

Roglic war nach rund 35 Kilometern gestürzt und hatte sich Abschürfungen und Prellungen an einer Hüfte zugezogen. Sein Jumbo-Team hielt an der Spitze des Hauptfeldes den Rückstand zunächst in Grenzen, dieser wuchs aber im Finish noch deutlich an. Der 29-jährige Ex-Skispringer, der heuer alle drei von ihm bestrittenen Etappenrennen gewonnen hat, liegt als Elfter 5:24 Minuten zurück. Damit ist der Rückstand von Mitfavorit Roglic wohl zu groß, um schon im Einzelzeitfahren von Riccione nach San Marino (34,8 km) am Sonntag das Rosa Trikot zurückzuholen.