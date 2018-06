Italiener Carlo Chatrian soll neuer Berlinale-Chef werden

Er nennt sich selbst "filmverrückt", ist experimentierfreudig und bestens vernetzt. Der 46-jährige Italiener Carlo Chatrian soll neuer Direktor der Berliner Filmfestspiele werden. Der künstlerische Leiter des Filmfests von Locarno wird laut Medienberichten Dieter Kosslick (70) als Berlinale-Chef ablösen. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, die Berufung soll am Freitag bekanntgegeben werden.

Auf Chatrian wartet in Berlin mit dem weltweit größten Publikumsfestival ein riesiger Tanker. Angesichts radikal veränderter Sehgewohnheiten werden die Filmfestivals der Zukunft ganz anders als heute aussehen. Das weiß auch Chatrian, wie er im Interview der “Neuen Zürcher Zeitung” sagte: “Für mich stehen immer noch die Filme im Mittelpunkt, aber ich denke, heutzutage können Festivals nicht einfach nur Filme projizieren. Man muss etwas drumherum bieten.”

Noch im Vorjahr hatte Chatrian der “Zeit” gesagt, dass er die Berlinale für eines der spannendsten Filmfestivals halte, sich selbst aber nicht in der Rolle eines ihrer Leiter sähe. Deutsch versteht Chatrian recht gut, spricht es aber bisher nicht. Der ausgewiesene Filmkenner wurde in Turin geboren und studierte dort Literatur und Philosophie. Seit den 90er Jahren arbeitete er als Filmkritiker. Seit 2012 ist Chatrian künstlerischer Leiter des Filmfests von Locarno im Tessin in der Schweiz.