Italien will Rückführungen von Migranten beschleunigen

Italien will die Rückführung von Migranten ohne Aufenthaltsrecht beschleunigen. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio kündigte an, dass er noch diese Woche eine Maßnahme zur Beschleunigung des Abschiebungsprozesses beschließen wolle. Diese solle vor allem tunesische Migranten betreffen.

"Die Mehrheit der Personen, die Italien per Boot erreichen, kommt aus Tunesien", erklärte Di Maio in einem Interview mit dem TV-Sender "La7" am Sonntagabend. Tunesier hätten jedoch kein Aufenthaltsrecht, da es sich nicht um Flüchtlinge, sondern um Wirtschaftsmigranten handle. Der Außenminister kündigte an, "neue Rückführungsabkommen" mit Tunesien verhandeln zu wollen.