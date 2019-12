Italien will Espresso zum Kulturerbe erklären lassen

Espresso-Kaffee gehört zu Italiens gastronomischer Kultur wie Pizza, Spaghetti und Gelato. Jetzt machen die Italiener Druck, damit der Espresso auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UN-Kulturorganisation UNESCO kommt. Espresso sei ein Ausdruck italienischer Kultur und müsse dementsprechend geschützt werden, heißt es.

Die "Kandidatur" des Espresso für die Aufnahme in die UNESCO-Liste wurde am Dienstag bei einer Veranstaltung im Parlament in Rom vorgestellt. Organisiert wurde sie von einem "Konsortium zum Schutz des traditionellen italienischen Espresso".