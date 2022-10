Italien verstärkt Überwachung von Trans Austria Gasleitung

Die italienische Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Mario Draghi hat die Überwachung und Kontrolle der Pipelines, die Gas aus dem Süden und Osten nach Italien bringen, verstärkt. Rom hat auch die Alarmbereitschaft für die Trans Austria Gasleitung (TAG) erhöht, die russisches Erdgas von Baumgarten bis nach Norditalien bringt.

Der Schritt erfolgte nach der Entdeckung von Lecks an den Nord Stream-Pipelines in dieser Woche. Die EU-Staaten gehen davon aus, dass der Schaden durch Sabotage verursacht wurde. Auch Moskau schließt Sabotage als Ursache nicht aus, verdächtigt aber die USA. Die Lecks in der Nord Stream-Leitung haben Sorge über mögliche Sabotageakte an anderen europäischen Energieinfrastrukturen ausgelöst.