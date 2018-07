Italien und Libyen erneuern Freundschaftspakt von 2008

Italien und Libyen haben sich auf eine Erneuerung ihres Freundschaftspakts aus dem Jahr 2008 geeinigt. Dies teilte der libysche Außenminister Mohammed Siala am Samstag nach einem Treffen mit seinem italienischen Kollegen Enzo Moavero Milanesi in Tripolis mit. Milanesi, der Libyen erstmals seit seinem Amtsantritt besuchte, nannte die Vereinbarung "bedeutsam und vielversprechend".

Der Freundschaftsvertrag sah seinerzeit unter anderem Investitionen Italiens in Milliardenhöhe vor – als Entschädigung für die Kolonialzeit. Libyen verpflichtete sich im Gegenzug, Flüchtlinge an der Überfahrt übers Mittelmeer nach Italien zu hindern.

Wie der erneuerte Text aussehen soll, erläuterten Siala und Milanesi am Samstag nicht. Der Italiener betonte aber, Libyen “teilt mit der Europäischen Union die Verantwortung und die Pflicht, mit den Flüchtlingen umzugehen”. Eine “Kooperation zwischen Libyen, Italien und der EU ist essenziell, um die Einwanderungsfrage zu lösen und menschliche Tragödien zu vermeiden”.

Die neue Regierung in Rom aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega verfolgt einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik und lässt unter anderem keine Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen mehr in italienischen Häfen anlegen.