Italien übergibt NS-Raubkunst an Deutschland

Die Statue "Heilige Maria Magdalena" des aus Florenz stammenden Renaissance-Künstlers Andrea della Robbia (1435-1525) ist als NS-Raubgut von Italien zunächst an Deutschland zurückgegeben worden. Nach Klärung letzter offener Fragen zur Erbberechtigung soll die etwa einen Meter große Figur an die rechtmäßigen Erben restituiert werden.

Die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters nahm die Statue in Berlin vom italienischen Kulturminister Dario Franceschini entgegen. Die "Heilige Maria Magdalena" war laut Angaben zuletzt im Besitz der Uffizien in Florenz. Die Übergabe erfolgte, nachdem in Deutschland ein Restitutionsantrag gestellt wurde.