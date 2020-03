Italien reagiert auf Quarantäne mit Kultur und Musik

Italien reagiert auf die wegen der Coronavirus-Infektion verhängten Quarantäne-Maßnahmen mit Kultur und Musik. So schlossen sich 100 Künstler, TV-Moderatoren und Schauspieler einem Streaming-Marathon auf Youtube an, bei dem live geschildert wird, wie Italien auf den Epidemie-Notstand reagiert und den Alltag unter Heimisolierung erlebt.

Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi appellierte an die Bürger ihrer Stadt, sich am Freitag um 19 Uhr am Fenster oder am Balkon ihrer Wohnungen zu zeigen, um gemeinsam zu singen und Musik zu machen. "Wir müssen zusammenhalten und beweisen, dass wir eine geschlossene Gemeinschaft sind", sagte die Bürgermeister im Interview mit Sky News TG24.