Italien macht wegen Corona bis zu 25 Mrd. Euro locker

Die italienische Regierung will bis zu 25 Mrd. Euro zur Eingrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie locker machen. In einem vom Ministerrat beschlossenen Antrag an das Parlament wird um mehr Flexibilität gebeten. Darüber muss das Parlament in Rom abstimmen, erklärte Premier Giuseppe Conte am Mittwoch. Italien leidet von allen EU-Ländern am stärksten unter dem Ausbruch.

"Wir stellen einen außerordentlichen Betrag von 25 Mrd. Euro zur Verfügung, den wir nicht sofort, aber bestimmt bald verwenden können, um diesem Notstand entgegenzuwirken", sagte der italienische Premier.

Diese Maßnahmen wird Experten zufolge dazu führen, dass die staatliche Neuverschuldung in heuer auf 3 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen werde. Ursprünglich waren 2,2 Prozent vorgesehen gewesen, doch wurde dieses Ziel bereits vorige Woche auf 2,5 Prozent angehoben. Der europäische Stabilitätspakt sieht eine Obergrenze von 3 Prozent vor.

Italien leidet von allen europäischen Ländern am stärksten unter dem Ausbruch. Die Regierung hat deshalb am Montagabend die bisher nur für Regionen im Norden geltenden Beschränkungen der Bewegungsfreiheit auf das ganze Land ausgedehnt.