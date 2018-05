Cottarelli friert Beratungen um Ministerliste ein

In Rom sind die Verhandlungen um die Bildung einer politischen Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung neu aufgenommen worden. Die neuen Entwicklungen in Rom führten dazu, dass der designierte Premier Carlo Cottarelli vorübergehend seine Bemühungen um die Bildung einer Übergangsregierung aus parteiunabhängigen Experten eingefroren habe, berichteten italienische Medien.

Cottarelli stellte fest, dass “neue Möglichkeiten für die Entstehung einer aus Politikern bestehenden Regierung” aufgetaucht seien. Angesichts dieser Umstände und der Turbulenzen auf den Finanzmärkten habe er in Übereinstimmung mit Staatspräsident Sergio Mattarella beschlossen, “mögliche Entwicklungen” abzuwarten, so Cottarelli am Mittwoch laut Medienberichten.