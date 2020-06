Italien hält an Verstaatlichungsplänen für Alitalia fest

Trotz schwerer Bedenken aus Brüssel und scharfer Kritik seitens der Laudamotion-Mutter Ryanair hält die italienische Regierung an ihren umstrittenen Plänen zur Verstaatlichung der Alitalia fest. Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend für die Gründung einer neuen staatlichen Gesellschaft sein, die die Alitalia übernehmen soll, sagt Verkehrsministerin Paola De Micheli.

Die neue Gesellschaft wird über eine Flotte aus circa 100 Maschinen verfügen. Die Regierung werde sich so stark wie möglich um den Erhalt der rund 11.000 Jobs bei der Alitalia bemühen, erklärte die Verkehrsministerin laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Die Regierung arbeite auch an einem groß angelegten Plan für den Neustart der Flughäfen nach der Coronakrise. Damit soll die Effizienz des Flughafensystems erhöht werden, erklärte die Ministerin.

Die Pläne für den Neustart Alitalias hatten die kritische Reaktion von Ryanair-Chef Michael O'Leary ausgelöst. "Wir sind bereit, in Brüssel eine Klage wegen unerlaubter Staatshilfen zur Rettung Alitalias einzureichen ", kündigte der Chef der Laudamotion-Mutter im Interview mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" am Samstag an.