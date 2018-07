Italien gegen EU-Vorschläge zu Ausschiffungsplattformen

Italien wehrt sich gegen die Vorschläge der EU-Kommission zu den sogenannten Ausschiffungsplattformen, deren Kosten aus dem EU-Budget bestritten werden sollen. "Für Italien war es nie eine Frage des Geldes. Die europäische Solidarität im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik hat keinen Preis", sagte Premier Giuseppe Conte laut Medienberichten von Mittwoch.

Derzeit kommt es in Italien verstärkt zur Landung von Migranten an Bord von Jachten oder anderen kleinen Booten. 56 syrische, kurdische und irakische Flüchtlinge, darunter elf Kinder, wurden am Mittwoch vor dem Strand der Gemeinde Isola Capo Rizzuto in Kalabrien gerettet.