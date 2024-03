Italien gedachte seiner Covid-19-Todesopfer

Italien hat am Montag seinen vierten nationalen Gedenktag für die Opfer der Covid-19-Pandemie begangen. In Bergamo, der am stärksten von der ersten Welle der Pandemie betroffenen italienischen Stadt, fand eine Zeremonie statt, an der EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni beteiligt war. Italien war im Februar 2020 das erste westliche Land, in dem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist.

Der 18. März wurde zum nationalen Gedenktag gewählt, weil an diesem Tag in den Medien Bilder von Militär-Lastwagen zu sehen waren, die von dem Friedhof der lombardischen Stadt Bergamo Dutzende Särge in die Krematorien anderer Regionen brachten. Tagelang war die Lagerkapazität der lokalen Leichenhalle ausgeschöpft. Die Bilder erschütterten die Welt und wurden zum Symbol der Corona-Tragödie in Norditalien.

Gentiloni verwies auf die Bilder, als die Militärwagen mit den Särgen Bergamo verließen. "Diese Bilder haben auch etwas in Europas Gewissen geweckt, nämlich die Notwendigkeit einer großen gemeinsamen solidarischen Aktion. Heute bin ich hier, um den Opfern und ihren Familien zu gedenken und dem medizinischen Personal zu danken", so Gentiloni.

Das Datum des 18. März 2020 bleibt im Gedächtnis der Italiener verankert, erklärte der italienische Staatschef Sergio Mattarella. Die Pandemie habe gezeigt, dass eine "koordinierte Reaktion auf globaler Ebene" notwendig sei, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen sich die Menschheit gegenübersieht.