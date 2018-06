Italien fordert Reform des Dubliner Asylabkommens

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat am Mittwoch vor dem Parlament in Rom für eine Reform des Dubliner Asylabkommens plädiert. "Die italienischen Küsten sind europäische Küsten." Das Kriterium, wonach Migranten im ersten Ankunftsland Asyl beantragen sollen, müsse geändert werden, sagte Conte.

Nicht alle Migranten könnten nach Italien oder Spanien gebracht werden. “Für ein stärkeres Europa ist ein gerechteres Europa notwendig”, meinte der italienische Premierminister in einer Rede vor dem Parlament in Rom vor dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag und Freitag. Der Premier stellte dem Parlament Italiens Zehn-Punkte-Vorschlag zur Reform des Dubliner Asylabkommens vor, den er bereits am Sonntag beim Sondergipfel in Brüssel präsentiert hatte.