Italien fordert EU-Maßnahmenpaket wegen Coronavirus

Die italienische Regierung ruft die Europäische Union dazu auf, ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Folgen der Coronavirus-Epidemie aufzulegen. Dies müsse in Abstimmung mit der gesamten internationalen Gemeinschaft geschehen, erklärte das Wirtschaftsministerium in Rom.

Ministerpräsident Giuseppe Conte kündigte zugleich eine weitere Steigerung der Staatsausgaben als "massive Schocktherapie" zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie an. Nach der Abriegelung Norditaliens suchten Anleger an der Mailänder Börse indes das Weite. Der Auswahlindex sackte am Montag um bis zu 11,2 Prozent auf ein 14-Monats-Tief von 18.469 Punkten ab. Auch die Anleihen des hoch verschuldeten Landes flogen in großem Stil aus den Depots. Experten gehen davon aus, dass die Viruskrise enorme Folgen für die Wirtschaft des südeuropäischen Landes hat.

Weltweit hätten sich die wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht sichtbar in den Kennzahlen niedergeschlagen, so die Ökonomen des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). Global stabilisierten sich die Konjunkturindikatoren nach einem schwachen vierten Quartal zum Jahresbeginn sogar etwas. Die jüngsten Entwicklungen im Zuge der Corona-Epidemie würden jedoch demnächst sichtbar werden. "In den Umfragewerten im März wird man viel sehen", sagte Wifo-Ökonom Stefan Ederer am Montag zur APA. Wie stark sich die Coronavirus-Auswirkungen in der heimischen Konjunktur niederschlagen werden, sei noch nicht genau abschätzbar. Auch im Handel werde man bald die ersten Auswirkungen sehen, sagte der Wifo-Ökonom weiter. Im Jänner und Februar waren jedenfalls noch kaum Auswirkungen des Coronavirus auf die heimische Wirtschaft sichtbar. Auch der Arbeitsmarkt habe sich weiter gut entwickelt, die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist im Februar laut vorläufigen Zahlen um 41.000 Personen höher gewesen als im Vorjahresmonat.