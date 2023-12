Italien droht wegen Laborfleisch-Verbot Streit mit EU

Das italienische Parlament hat ein Verbot für im Labor gezüchtetes Fleisch verabschiedet, diese Maßnahme droht jedoch zu einem Zankapfel zwischen Rom und Brüssel zu werden. Das gebilligte Gesetz wurde am Freitag der EU-Kommission zur Prüfung vorgelegt. Rom droht ein Streit mit Brüssel, da das nur für Italien geltende Verbot der Produktion, des Vertriebs und des Verkaufs von Zuchtfleisch gegen die EU-Regelung zum freien Wettbewerb verstoßen könnte.

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni sagte am Freitag auf einem Podium des UN-Klimagipfels COP28 in Dubai, dass Forschung "wichtig" sei, aber "nicht, um Lebensmittel im Labor zu produzieren, um womöglich in Richtung einer Welt zu gelangen, in der die Reichen natürliche Lebensmittel essen können und die Armen dagegen synthetische bekommen, mit Auswirkungen auf die Gesundheit, die wir nicht vorhersagen können. Das ist nicht die Welt, die ich sehen möchte". "Die Herausforderung besteht darin, gesunde Lebensmittel für alle zu garantieren", so Meloni.