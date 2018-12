Italien-Budget: "Regierungsparteien haben Vernunft bewiesen"

Nach der Einigung mit Brüssel in Sachen Budgetplan zieht der italienische Premier Giuseppe Conte eine positive Bilanz der Regierungsarbeit. "Die Regierungskräfte haben Vernunft und Verantwortung bewiesen. Wir werden jetzt unsere Arbeit im Interesse der Italiener fortsetzen", sagte Conte im Interview mit der italienischen Tageszeitung "La Stampa" (Montagsausgabe).

Conte verteidigte sich gegen den Vorwurf, dass es vor der Verabschiedung des Budgetentwurfs in der Nacht auf Sonntag im Senat zu erheblichen Differenzen zwischen den Koalitionsparteien gekommen sei. Die Verzögerungen bei der Billigung des Budgetplans seien auf die langwierigen Verhandlungen mit Brüssel zurückzuführen. Der Budgetplan wird voraussichtlich am Freitag noch ein letztes Mal von der Abgeordnetenkammer abgesegnet, bevor er in Kraft treten kann. Er enthält unter anderem eine umstrittene Pensionsreform und eine Mindestsicherung. Beide Reformen sollen im ersten Quartal 2019 in Kraft treten.