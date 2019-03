Italien bewertet Libyen als "sicheres Land für Migranten"

Italien betrachtet Libyen als sicheres Land für Migranten. "Laut der EU-Kommission kann und muss Libyen Migranten im Meer retten und ist daher als zuverlässiges Land zu betrachten, wo Menschen, die von der libyschen Küstenwache an Land gebracht werden, durch die Präsenz von Personal der Internationalen Migrantenorganisation geschützt sind", erklärte das italienische Innenministerium.

Die EU-Kommission habe die Erfolge der libyschen Küstenwache hervorgehoben, die 2018 laut Angaben der Internationalen Migrantenorganisation (IOM) 15.358 Migranten gerettet und nach Libyen zurückgeführt hat, so das Innenministerium in Rom. 62 Prozent dieser Migranten seien in Tripolis, 19 Prozent in Horns und 11 Prozent in Al Zawiya gelandet, wo die IOM mit Personal präsent sei.