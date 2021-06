Italien beendet Restriktionen in fast allen Regionen

Ganz Italien ist seit Montag mit Ausnahme des norditalienischen Aostatals eine weiße Zone. So werden die Anti-Covid-Restriktionen auf ein Minimum reduziert, das nächtliche Ausgangsverbot von Mitternacht bis 5.00 Uhr fällt. Es gelten noch einige wenige Einschränkungen: Die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske in Innenräumen und im Freien, auch die Abstandsregeln bleiben vorerst aber erhalten.

Indirekter Druck entstand in den vergangenen Tagen durch die Abschaffung der Maskenpflicht in Spanien ab kommendem Samstag und in Frankreich bereits seit Donnerstag. Das CTS-Komitee ist auch aufgerufen, über die Wiedereröffnung von Diskotheken und Tanzlokalen zu entscheiden.