Italien: Abgeordnetenhaus billigt Paket gegen unsichere Jobs

Die italienische Regierung um Premier Giuseppe Conte feiert ihren ersten Erfolg. Das Abgeordnetenhaus hat am Donnerstagabend mit 312 gegen 190 Stimmen und einer Stimmenenthaltung ein Paket mit Maßnahmen zur Bekämpfung unsicherer Arbeitsverhältnisse verabschiedet. Nun muss noch der Senat Grünes Licht geben. Das Maßnahmenpaket ist ein Kernelement im Wirtschaftsprogramm der Fünf-Sterne-Bewegung.

Für Unternehmen wird die Anstellung von Personal mit befristeten Arbeitsverträgen teurer. Bei jeder Erneuerung eines befristeten Arbeitsvertrags werden die vorgesehenen Lohnnebenkosten steigen. Damit will Arbeitsminister Luigi Di Maio, treibende Kraft hinter dem Maßnahmenpaket, feste Anstellungen fördern und eine Arbeitsmarktreform der Regierung Renzi aus dem Jahr 2015 zum Teil rückgängig machen. Die Beschäftigung habe zwar in Italien in den letzten Jahren zugenommen, dies sei jedoch nur durch unsichere Jobs erfolgt, sagte Di Maio.