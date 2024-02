IT- und Telekombranche fehlen 28.000 Arbeitskräfte

Der IT- und Telekombranche fehlen nach eigenen Berechnungen 28.000 Arbeitskräfte. Nach wie vor hinke Österreich im OECD-Vergleich bei der Frauen-Beschäftigung hinterher, verglichen mit anderen Studienfächern sei die Abbruchrate hoch. Dazu kämen viele Pensionierungen, die anstehen, so der Branchenverband UBIT. "Wir werden das Mittelfeld nicht los", betonte heute UBIT-Obmann Alfred Harl. Jeder Mitarbeiter, der fehle, kosten einen Umsatz von rund 180.000 Euro.

Dass für den heurigen Kollektivvertrag neun Verhandlungsrunden notwendig waren und sich die Abschlüsse am unteren Rand anderer Branchen orientierten, wollten die Arbeitgeber nicht näher kommentieren. Der IT-Sektor wachse von Jahr zu Jahr, sowohl bei Mitarbeitern als auch beim Umsatz. Gleichzeitig gebe es eine "gewaltig hohe Anzahl von Studierenden, die das Studium nicht beenden". Es gehe auch darum, die Expertise der alten Mitarbeiter im Haus zu halten. Sie sollten steuerfrei in der Pension noch ein paar Jahre weiter arbeiten können. 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.