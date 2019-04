IT-Masterlehrgang beim WIFI

Das berufsbegleitende IT- Masterprogramm MSc Designing Digital Business führt die Themen Technologie, Design und Business zusammen.

Berufsbezogene Weiterbildungsangebote auf akademischem Niveau sind nach wie vor begehrt: An die 80 Studierende bereiten sich derzeit in Masterlehrgängen des WIFI Vorarlberg in Kooperation mit Universitäten und FHs darauf vor, Führungsaufgaben zu übernehmen. Einer der Schwerpunkte des neuen Studienjahres ist die Digitalisierung, die bereits alle Branchen erfasst und stetig neue Herausforderungen für Fach- und Führungskräfte bereithält. So erarbeiten sich IT-Interessierte etwa im viersemestrige MSc Designing Digital Business in Kooperation mit der FH Wien der WKW das technologische Know-how für digitale Business-Lösungen. „Die Teilnehmer bekommen Einblicke in alle relevanten Bereiche der digitalen Transformation: Von der Problemanalyse über die Konzeption von Anwendungen und deren technischer Umsetzung bis hin zu Design, Benutzerfreundlichkeit und dem nötigen Business-Know-how“, erklärt Thomas Giselbrecht, Geschäftsbereichsleiter IT im WIFI Vorarlberg und für die Durchführung des Lehrgangs verantwortlich. Vermittelt werden technologisches Fachwissen als Basis für innovative Online-Lösungen, die gleichzeitig in Design und Benutzerfreundlichkeit den höchsten Ansprüchen entsprechen. Darüber hinaus nimmt der Erwerb von Spezialkompetenzen im Bereich von Verkauf und Vertrieb über fertige Shop-Systeme und Social-Media-Plattformen einen breiten Raum in diesem Studiengang ein.