IT: Mangel an Fachkräften wächst

Ein wachsender Fachkräfte­mangel im Digitalbereich droht einer Studie zufolge in den nächsten Jahren zum Bremsklotz für die Wirtschaft im DACH-Raum zu werden.

„Der Fachkräfte­mangel bremst den Beschäftigungsaufbau“, warnte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer aktuellen Untersuchung. Laut IW könnten bis zum Jahr 2026 allein in der Bundesrepublik knapp 106.000 qualifizierte Arbeitskräfte in Digitalisierungsberufen fehlen. Damit würde der bisherige Höchststand von fast 100.000 fehlenden Digital­experten im Jahr 2018 deutlich übertroffen und drei von fünf offenen Stellen könnten rechnerisch nicht mehr besetzt werden, hieß es.