IT-KV - Am Freitag geht das Feilschen in die 8. Runde

Sieben ergebnislose Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2024 haben die Sozialpartner der IT-Branche schon hinter sich, am Freitag um neun Uhr geht es in die achte Runde. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt angeboten, das Mindestgehalt sozial gestaffelt um 7,76 Prozent zu erhöhen. Die Arbeitnehmer fordern aber auch eine entsprechende Erhöhung der IST-Gehälter für die rund 90.000 Beschäftigten.

Für die Angestellten bei Ziviltechnikern gibt es heuer ein Plus von zehn Prozent. Beschäftigte in Weinbaubetrieben erhalten um 8,34 Prozent mehr. Wer in karitativen Einrichtungen der katholischen Kirche arbeitet, bekommt um 9,2 Prozent mehr aufs Konto. In der Malzindustrie steigen die Löhne und Gehälter um 8,8 Prozent. Etwas mehr gibt es für die Beschäftigten an den Universitäten, hier liegt der Zuwachs bei 9,2 Prozent. In der Kaffeemittelindustrie steht eine Erhöhung von 8,6 Prozent an.