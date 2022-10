Ist Ihr Gebäude fit für das kommende Klima?

Hitzetage, Tropennächte und Starkregen: Das Wetter wird in Zukunft immer mehr Extreme haben. Das wird sowohl für die Bewohner(innen) als auch für die Gebäude selbst ungemütlich. Im Zuge einer Sanierung lässt sich Schaden aber relativ einfach abwenden.

In Vorarlberg gibt es immer mehr Hitzetage – und künftig wird es auch in den Sommernächten immer öfter heiß bleiben.

Schutz vor der Hitze: dämmen, verschatten, lüften, begrünen. Eine Möglichkeit, der Hitze im Haus zu begegnen, sind Klimaanlagen. Die klügeren Maßnahmen aber sind baulicher Natur und sehen so aus:

Eine gute Außenwanddämmung schützt das Gebäude nicht nur im Winter vor dem Auskühlen, sondern auch im Sommer vor dem Überwärmen. Viel unerwünschte Hitze dringt auch in Form von Sonnenstrahlen durch die Fenster ins Gebäude. Eine gute Verschattung ist also das A und O. Nicht zuletzt dämpft auch die Begrünung von Dächern und Fassaden die sommerliche Erwärmung wirkungsvoll: Pflanzen kühlen die Umgebung durch das Verdunsten von Wasser zusätzlich ab. Ein begrüntes Dach ist sogar bis zu 30 Grad kühler als ein unbegrüntes.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird in Zukunft öfter so viel Regen fallen, dass er nicht mehr versickert, sondern an der Oberfläche abläuft. Im ungünstigsten Fall zur Haus-, Keller- oder Terrassentüre ins Haus hinein. Nach Möglichkeit sollte daher das Gefälle vom Haus weg zu einer Straße oder einer anderen versiegelten Fläche verlaufen. Auch Terrassen sollten mit Rinnen vom Haus getrennt werden. Aufkantungen schützen Treppenabgänge oder Lichtschächte. Bestehende Abdichtungen sollten im Zuge einer Sanierung geprüft und ggfs. ­etwas höher geklebt werden.