Ist ein Hauskauf derzeit überhaupt noch leistbar? So denkt das Ländle

Ein Hauskauf wird immer teurer. Ist er bei den derzeitigen Preisen noch leistbar? VOL.AT hat sich in Dornbirn dazu umgehört.

"Wie sollen sie das finanzieren?"

Nein, waren sich die Befragten bei einer nicht repräsentativen Umfrage im Messepark in Dornbirn sicher. Besonders die jüngeren Umfrageteilnehmer gaben an, ein Hauskauf komme für sie aufgrund der Kosten derzeit nicht infrage. Zwei junge Vorarlbergerinnen gaben an, sie würden daher derzeit noch zu Hause wohnen. Wenn, dann sei eher ein WG-Zimmer leistbar. "Ich glaube, es wird sich kein Mensch mehr leisten können, ein Haus zu kaufen", so eine junge Lustenauerin. Mit einem normalen Job könne man das Haus gar nicht mehr abbezahlen. Früher sei ein Hauskauf noch erschwinglich und überschaubar gewesen, meint ein Befragter: "Aber jetzt die Jungen - unüberschaubar. Wie sollen sie das finanzieren?"