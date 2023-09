Ist dieses Game ein Fall für den Tierschutz?

Krieg der Knuddelviecher: Im Multiplayer-Game „Party Animals“ geht’s brutal/süß her.

(PC, XB1/XBSX) Das ist wohl kein Spiel für den VGT, denn hier gibt’s buchstäblich was auf die Schnauze: Im Stil von „Fall Guys“ bietet „Animal Party“ lustige Mehrspieler-Wettkampf-Action samt hohem Niedlichkeitsfaktor. Mit süßen, aber tollpatschigen Hündchen, Schweinchen und anderen Kuscheltieren bestreitet man verrückte, physikbasierte Arenakämpfe. Die machen kompromisslos Spaß. Trotzdem erlebt das Spiel aktuell hartes Review-Bombing. Warum?

2019 wurde das Game erstmals angekündigt, dann immer wieder verschoben. Wider Erwarten hat es sich nun endlich aus der Entwickler-Hölle befreit – und das Warten hat sich gelohnt. Das Gameplay-Konzept ist so simpel wie treffsicher: Im chaotischen Wettstreit muss man spezielle Ziele erreichen oder einfach nur bis zuletzt überleben.

Dazu schlüpft man in die Rolle schnuckeliger und schlagkräftiger Knuddelviecher: Zur Verfügung steht eine entzückende (freispielbare) Katzen, Haie, Enten, Affen und vielen andere Tiere – samt skurriler Outfits. Wer schon immer ein Heavy-Metal-Stier oder eine Darth-Vader-Ente sein wollte, bitte schön! Zum Lachen sind die Figuren fast immer. Sie boxen, dropkicken, verteilen Kopfnüsse und nutzen schräge Waffen wie eine Lollipop-Keule. Oder sie halten Gegner fest und werfen sie aus der Arena. Bestimmender Spaß-Faktor ist hier die abgedrehte Wackel-Physik, die die Steuerung und damit die Kämpfe unvorhersehbar macht. Dadurch entsteht ein herrlich heilloses Durcheinander – und ein befriedigendes Erfolgs-Gefühl, wenn man mal einen Treffer perfekt landet.

Gespielt werden können aktuell drei Spielmodi (Last Stand, Team Score und Arcade) auf in Summe 20 Karten. Das ist für einen Multiplayer-Brawler nicht gerade viel und durch ständiges Voting etwas zu fremdbestimmt. Eine Vorauswahl gibt es nicht.

Angetreten werden kann allein oder zu mehrt lokal/online kooperativ. Der Clou: Selbst, wenn man aus dem Spiel fliegt, kann man von außen noch „mitspielen“, indem man Items auf die verbleibenden Spieler:innen wirft. Also egal, ob man gewinnt oder verliert, man hat es immer lustig.

Obwohl das Game rundum gelungen ist, kassiert es derzeit harte Kritik in Form von schlechten User-Reviews. Einerseits weil – anders als in einer Demo zum Spiel – kein Offline-Modus unterstützt wird. Andererseits beschwert sich die Community über teure Mikrotransaktionen. Zumindest letzterer Kritikpunkt ist nur bedingt richtig: Von den gut 200 kosmetischen Items im Spiel (neue Tiere, Outfits, etc.) können rund 70 Prozent ohne Echtgeld freigespielt werden.