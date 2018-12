Ist dabei sein wirklich alles?

Der Präsident des Österreichischen Olympischen Comité, Dr. Karl Stoss, referiert in Dornbirn.

Der Kiwanisclub proudly presents Dr. Karl Stoss, der gerne wieder einmal in seiner alten Heimat zu Gast ist. Er konnte dafür gewonnen werden, einen Vortrag in Dornbirn zu halten. Bei dieser Gelegenheit haben die aktiven Sportler und ihre Trainer die Möglichkeit, mit dem Präsidenten des ÖOC ins Gespräch zu kommen.

„Der Abend zum Thema ‚Die Olympischen Spiele und die Rolle des Österreichischen Olympischen Comité’ soll einerseits der Horizonterweiterung dienen“, sagt der Kiwanier Fritz Schenk. „Andererseits erhoffen sich Athleten in Olympiadisziplinen von direkter Stelle zu erfahren, und wie der neue Weg und wie das Training zum Erfolg ausschauen kann“, so Schenk. Auch das Dabeisein bei Olympia will erst einmal geschafft werden.