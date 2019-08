Israels Vize-Gesundheitsminister droht Anklage

Israels Polizei hat eine Anklage gegen den Vize-Gesundheitsminister Jakov Litzman empfohlen, weil er eine mutmaßliche Kinderschänderin geschützt haben soll. Litzman ist Vorsitzender der strengreligiösen Partei Vereinigtes Tora-Judentum, ein wichtiger Partner der Likud-Partei des rechtskonservativen Regierungschefs Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl im kommenden Monat.

Die Polizei teilte am Dienstag mit, es gebe ausreichende Beweise gegen Litzman für eine Anklage in zwei Fällen. Litzman hat nach Angaben der Polizei Druck auf Psychiater in seinem Gesundheitsministerium ausgeübt, um die Auslieferung einer strengreligiösen Ex-Schulleiterin von Israel nach Australien zu verhindern. Australien hatte die Auslieferung der Frau gefordert, weil ihr in 74 Fällen sexueller Missbrauch von Mädchen vorgeworfen wird.