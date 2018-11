Israels Verteidigungsminister Lieberman erklärte Rücktritt

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat seinen Rücktritt erklärt. Der 60-jährige Vorsitzende der ultra-nationalen Partei Israel Beitenu reagierte damit auf Israels Zustimmung zu einer Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas. Diese sei eine "Kapitulation vor dem Terror", sagte er am Mittwoch vor Journalisten. Die Hamas feierte den Rücktritt des Verteidigungsministers.

Liebermans Rücktritt tritt 48 Stunden nach der Ankündigung in Kraft. Seine Partei werde aus der Regierung von Benjamin Netanyahu austreten, sagte er. Damit hätte Netanyahu nur noch eine knappe Mehrheit im Parlament. In einer Stellungnahme sprach die Hamas am Mittwoch von einem “Sieg”.