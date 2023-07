Israels Parlament soll über strittige Justizreform abstimmen

Israels Parlament wird voraussichtlich am Montag final über ein Kernelement der umstritten Regierungspläne zum Umbau der Justiz abstimmen. Die Knesset in Jerusalem war dazu am Sonntag zu einer Marathonsitzung zusammengekommen, um über den Gesetzentwurf zu beraten. Mit der finalen Abstimmung wird nicht vor Montagnachmittag gerechnet. Am Sonntag liefen im Hintergrund weiter Bemühungen um einen Kompromiss.

Alle bisherigen Verhandlungen zwischen der rechten Koalition und der Opposition blieben bisher ohne Erfolg. Seit mehr als einem halben Jahr spaltet das Vorhaben weite Teile der israelischen Gesellschaft. Regelmäßig gehen Tausende gegen eine Schwächung der Justiz auf die Straße. Zuletzt nahm auch der Widerstand innerhalb des Militärs zu. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets, das von Kritikern als Gefahr für Israels Demokratie eingestuft wird.