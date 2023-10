Israels Parlament billigt Notstandsregierung

Israels Parlament hat die Bildung einer Notstandsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz gebilligt.

Das berichteten israelische Medien am Donnerstagabend. Zuvor hatte Netanyahu der Opposition eine Zusammenarbeit in Zeiten des Krieges angeboten. Neben Gantz sollen demnach vier weitere Mitglieder der Opposition in die Regierung eintreten.