Israels Luftwaffe beschießt Hamas-Ziele im Gazastreifen

Kampfjets und bewaffnete Drohnen der israelischen Luftwaffe haben in der Nacht auf Samstag mehrere Raketenangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Örtlichen Medienberichten und Sicherheitskreisen zufolge wurden militärische Einrichtungen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas getroffen. Angaben zu etwaigen Opfern gab es zunächst nicht.

Am Freitag war bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der israelischen Armee an der Gaza-Grenze ein palästinensischer Jugendlicher getötet worden. Mehr als zwei Dutzend Menschen wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza verletzt. Die Palästinenser protestierten gegen die geplante Räumung eines Beduinendorfs im Westjordanland durch Israel.