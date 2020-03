Israels Außenminister: Arabische Abgeordnete "Terroristen"

Der israelische Außenminister Israel Katz von der rechtskonservativen Likud-Partei hat arabische Abgeordnete am Sonntag als "Terroristen in Anzügen" bezeichnet. Im Gespräch mit dem israelischen Sender Kan sprach Katz über die Möglichkeit einer Minderheitsregierung unter der Führung von Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß, die von den arabischen Parteien geduldet werden könnte.

"Sie sind Terroristen in Anzügen oder Terrorunterstützer in Anzügen", sagte Katz. Die arabische Volksgruppe in Israel macht rund 20 Prozent der Bevölkerung von neun Millionen aus. Sie hat häufig mit Diskriminierung zu kämpfen. Rechte Politiker stellen Araber in Israel oft als Feinde Israels als jüdischer Staat dar.