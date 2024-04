Israels Außenminister Katz verschiebt Besuch in Österreich

Der israelische Außenminister Israel Katz hat wegen des möglichen iranischen Vergeltungsschlags auf sein Land seinen Besuch in Österreich verschoben. Das österreichische Außenministerium bestätigte am Samstagabend einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur dpa. Katz hätte am Dienstag Außenminister Alexander Schallenberg und Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) getroffen.

Die Reise des israelischen Außenministers hätte am morgigen Sonntag begonnen und ihn zunächst nach Ungarn geführt. Anschließend wäre er nach Wien weitergereist. Die Besuche seien "bis auf Weiteres" aufgeschoben, teilte Katz' Büro am Samstagabend mit.

Seit Tagen wachsen die militärischen Spannungen im Nahen Osten. Nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in Syrien, bei dem zwei Brigadegeneräle getötet wurden, hat die Staatsführung in Teheran dem Erzfeind Israel mit Vergeltung gedroht.