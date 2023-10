Israelitische Kultusgemeinde lädt zu Gedenkveranstaltung ein

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) lädt am Mittwochabend zu einer Gedenkveranstaltung auf den Wiener Ballhausplatz ein. Unter dem Motto "#standwithisrael" wolle man der im Zuge des Hamas-Terrors Ermordeten gedenken und für die rasche und vollständige Genesung der Verletzten sowie die sichere Rückkehr der Verschleppten beten, hieß es in einer Aussendung der IKG am Dienstag.

"Es gibt keine Rechtfertigung für Terrorismus. Hunderte Zivilisten wurden in ihren Wohnungen überfallen. Viele verschleppt, noch mehr kaltblütig ermordet. Leichen wurden und werden geschändet", betonte IKG-Präsident Oskar Deutsch. "Die Barbarei dieser Islamisten ist grenzenlos." Alle, die den Wert des Lebens über jenen des Todes stellten, seien herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. "Senden wir ein starkes Zeichen des Lebens und der Hoffnung in die Welt."

Für die österreichische Bischofskonferenz wird der Wiener Weihbischof Stephan Turnovszky laut Kathpress an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. Er vertritt den Bischofskonferenz-Vorsitzenden, Erzbischof Franz Lackner, sowie Kardinal Christoph Schönborn, die sich derzeit beide bei der Welt-Synode in Rom befinden. Auch der stellvertretende Vorsitzende, Bischof Manfred Scheuer, hält sich derzeit im Ausland auf.