Israelisches Militär attackierte Ziele im Gazastreifen

Nach Meldungen über Raketenangriffe auf den Großraum Tel Aviv haben israelische Kampfjets in der Nacht auf Freitag mehrere Ziele im Gazastreifen attackiert. Die israelischen Streitkräfte bestätigten auf Twitter Angriffe auf mehrere "terroristische" Ziele, machten zunächst aber keine näheren Angaben dazu.

Laut dem Nachrichtensender Al-Arabiya waren mindestens vier Explosionen in dem Küstengebiet am Mittelmeer zu hören, davon eine besonders schwere in der Stadt Gaza. Beschossen wurde demnach auch ein Quartier der radikalen Palästinenserorganisation Hamas in Khan Younis.

Nach Angaben der Armee hatten militante Palästinenser im Gazastreifen am Donnerstag mindestens zwei Raketen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert. In der Stadt und ihren Vororten waren am Abend Warnsirenen und Explosionen zu hören. Die israelische Armee teilte daraufhin mit, entgegen Medienberichten sei keines der Geschoße von dem Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden. Es habe weder Verletzte noch Sachschaden gegeben – und auch keine besonderen Anweisungen für Zivilisten. In der Nacht berichtete Al-Arabiya dann von neuerlichen Raketenangriffen von palästinensischer Seite auf Grenzorte in Israel.