Israelischer Jungpianist Ariel Lanyi erhält Prix Serdang 23

Der israelische Jungpianist Ariel Lanyi erhält den Prix Serdang 2023. Die im Vorjahr initiierte Schweizer Ehrung ist mit 50.000 Franken (51.400 Euro) dotiert. Vorgeschlagen hat den 25-Jährigen die österreichische Klavierlegende Rudolf Buchbinder, der als Kurator des Prix Serdang fungiert. Lanyi folgt damit auf Martin James Bartlett, der 2022 als Erster die Ehrung erhielt.

Geboren am 10. Oktober 1997 in Jerusalem, lebt Lanyi mittlerweile in London. Er gastierte bereits in renommierten Institutionen wie der Wigmore Hall und ging im Vorjahr auf Solotournee durch Argentinien. Am 25. Juni spielt der Jungpianist sein Preisträgerkonzert in der Villa Serdang bei Solothurn.