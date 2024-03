Israelische Armee: Tote bei Einsätzen in Gaza

Das israelische Militär hat nach eigener Darstellung bei Kämpfen im Gazastreifen fünf weitere am Hamas-Massaker in Israel Beteiligte getötet. Bei weiteren Angriffen am Dienstag seien zudem rund 20 Terroristen im Zentrum von Khan Younis getötet worden, sagte die Armee am Mittwoch. Auch in einem anderen Viertel des größten Ortes des südlichen Gazastreifens seien unter anderem bei einem Helikopter-Einsatz mehrere Menschen ums Leben gekommen - das Militär sprach von Terroristen.

Israelische Soldaten hätten in der Gegend auch eine große Menge Waffen sowie Munition beschlagnahmt, hieß es weiter. Die Äußerungen der Armee ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der islamistischen Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet und der hohen Zahl ziviler Opfer geriet Israel zuletzt international immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind seit Kriegsbeginn bisher 30.717 Menschen getötet und 72.156 weitere verletzt worden.