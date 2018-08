Israel will hunderttausenden Bürgern Waffen erlauben

Die israelische Regierung will hunderttausenden Bürgern den Kauf von Waffen ermöglichen. Nach der Neuregelung könnten bis zu 600.000 Israelis einen Waffenschein beantragen - bisher waren es 140.000. Von der Bewaffnung weiterer Zivilisten verspreche sich die Regierung eine bessere Abwehr palästinensischer Attentäter, sagte der Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan.

Bisher war die Erteilung von Waffenscheinen vor allem an den Wohnort gekoppelt: Zivilisten, die in den Siedlungen im besetzten Westjordanland leben oder dort arbeiten, erhielten in der Regel einen Waffenschein. Viele Siedler tragen ihre Waffen auch sichtbar.