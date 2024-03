Israel: Wieder Hisbollah-Stellung in Südlibanon angegriffen

Israels Militär hat im Süden Libanons nach eigenen Angaben erneut Militäranlagen der Schiiten-Miliz Hisbollah angegriffen. Die Armee gab Freitagabend bekannt, dass Kampfflugzeuge und die Artillerie zwei Einrichtungen der vom Iran unterstützten Miliz in der Gegend von Ramyah attackiert hätten. "Eine Anzahl von Terroristen" habe eine der Militäranlagen verlassen, woraufhin sie angegriffen und getötet worden seien, hieß es.

Aus Sicherheitskreisen hieß es, es seien drei Hisbollah-Kämpfer bei einem Drohnenangriff getötet worden. Ihr Wagen sei in der Stadt Nakura getroffen worden. Das israelische Militär erklärte, man prüfe die Angaben. Die israelische Nachrichtenseite "Ynet" zitierte unterdessen am Abend eine der Hisbollah nahestehende Quelle, wonach das israelische Militär ein Dorf im Süden des Libanon angegriffen habe. Auch diese Angabe konnte nicht unabhängig überprüft werden. Zudem habe die Hisbollah die Verantwortung dafür übernommen, erneut Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben, berichtete "Ynet" weiter.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Massaker der mit der Hisbollah verbündeten Hamas und anderer extremistischer Gruppen in Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres kommt es in der israelisch-libanesischen Grenzregion immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant kündigte vor wenigen Tagen an, den militärischen Druck auf die Hisbollah-Miliz in Reaktion auf deren tägliche Angriffe an Israels Nordgrenze weiter zu erhöhen, bis sich die Miliz vollständig von der Grenze zu Israel zurückgezogen habe. Die Hisbollah ist mit der Hamas verbündet, gilt aber als deutlich schlagkräftiger.