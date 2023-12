Israel weitet Angriffe in Khan Younis im Gastreifen aus

Die israelische Armee weitet nach eigenen Angaben ihre Einsätze in und um die Stadt und das Flüchtlingslager Khan Younis im Süden des Gazastreifens aus. Nähere Details zu den Plänen nannte das Militär in einer Erklärung am Freitag zunächst nicht. Soldaten hätten am Donnerstag Terroristen unter anderem in Khan Younis und im nördlichen Gazastreifen getötet, hieß es darin. "Die Truppen eliminierten Dutzende Terroristen durch Luftangriffe sowie Scharfschützen- und Panzerfeuer."

Im nördlichen Gazastreifen habe es sich um Dutzende bewaffnete Hamas-Mitglieder gehandelt. Sie seien in verschiedenen Gefechten getötet worden. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel vermutet, dass sich in Khan Younis die Führungsspitze der militanten Palästinenser-Organisation Hamas versteckt hält. Das Militär hatte die Einwohner der Stadt zuvor aufgefordert, sich in Rafah nahe der ägyptischen Grenze in Sicherheit zu bringen.

Auslöser des Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und begann Ende Oktober mit einer Bodenoffensive. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet und der hohen Zahl ziviler Opfer geriet Israel zuletzt international immer mehr unter Druck.

Bereits am Mittwoch hatte es nach Angaben der Sanitäter und des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums beim Bombardement eines Wohnhauses in Khan Younis mehr als 20 Tote gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man gehe dem neuen Bericht nach. Bei einem weiteren israelischen Angriff auf ein Gebäude in der Nähe des Al-Amal-Krankenhauses in Khan Younis waren am Donnerstag zehn Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden, hatte der Palästinensische Rote Halbmond mitgeteilt.

Die Rettungsorganisation will nun im umkämpften Khan Younis ein Lager für Binnenflüchtlinge errichten. Wie die Organisation am Donnerstagabend auf der Plattform X bekannt gab, sollen zunächst 300 Zelte für von Israel vertriebene Familien erreichtet werden. Später solle die Kapazität auf 1.000 Zelte erweitert werden, um Hunderten von vertriebenen Familien eine Unterkunft zu bieten, hieß es. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte bei einer Pressekonferenz zu den Operationen in Khan Younis: "Unsere Aufgabe ist, die Hamas zu zerschlagen, damit sie keine militärischen Fähigkeiten mehr hat und nicht mehr regieren kann."

Bei einem israelischen Luftangriff in Rafah wurden nach Angaben der von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde des Gazastreifens 20 Palästinenser getötet. 55 weitere seien verletzt worden, teilte ein Behördensprecher mit.